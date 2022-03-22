Глава Минтранса Савельев: Из-за санкций арестовали 78 самолётов авиакомпаний РФ
Эти воздушные суда были задержаны за границей, отметил министр. Он также добавил, что на сегодняшний день в отечественный реестр было переведено почти 800 лайнеров.
Российские авиакомпании из-за западных санкций на данный момент уже лишились 78 самолётов. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании Комитета по экономической политике Совета Федерации.
Он уточнил, что отечественные авиаперевозчики лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за границей. Савельев также добавил, что на сегодняшний день в российский реестр было переведено почти 800 лайнеров.
По словам министра, при благоприятном развитии ситуации объём авиаперевозок в 2022 году может составить 90–100 миллионов человек.
А ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ выйдет на производство как минимум десяти Ту-214 в год. По его словам, в настоящее время стоит вопрос использования данных авиалайнеров отечественными авиакомпаниями. В частности, речь идёт об "Аэрофлоте", Red Wings и других.
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