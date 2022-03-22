"Допустил непозволительную вещь": Президент РПЛ назвал ошибкой назначение судьи Мешкова на матч "Рубина" и "Ростова"

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что судейский департамент допустил ошибку, назначив арбитра Виталия Мешкова на матч 21-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и "Ростовом". Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".

"Был случай, который, кстати, я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку, — не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. И мы это обсуждали. В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка", — сказал Хачатурянц.