"Допустил непозволительную вещь": Президент РПЛ назвал ошибкой назначение судьи Мешкова на матч "Рубина" и "Ростова"
Встреча завершилась выездной победой ростовского клуба со счётом 2:1.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что судейский департамент допустил ошибку, назначив арбитра Виталия Мешкова на матч 21-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и "Ростовом". Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".
"Был случай, который, кстати, я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку, — не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде. Ты просто не имеешь на это права. И мы это обсуждали. В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка", — сказал Хачатурянц.
Состоявшаяся 14 марта в Казани встреча завершилась победой "Ростова" со счётом 2:1. На 19-й минуте арбитр удалил нападающего "Рубина" Виталия Лисаковича. После игры главный тренер хозяев Леонид Слуцкий назвал Мешкова "пародией на судью", отметив, что его нельзя подпускать к работе на футбольном поле.
В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает десятое место, набрав 25 очков. "Ростов" с 22 баллами располагается на 12-й позиции.
РПЛ