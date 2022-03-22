Савельев: В российский реестр уже переведено почти 800 самолётов

Глава Минтранса отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.

На сегодняшний день почти 800 из более чем 1300 самолётов уже переведены в российский авиационный реестр. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Перевели (в российский реестр. — Прим. Лайфа) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании", — пояснил Савельев.

Министр отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.