Савельев: В российский реестр уже переведено почти 800 самолётов
Глава Минтранса отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.
На сегодняшний день почти 800 из более чем 1300 самолётов уже переведены в российский авиационный реестр. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации.
"Перевели (в российский реестр. — Прим. Лайфа) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании", — пояснил Савельев.
Министр отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.
А ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ выйдет на производство как минимум десяти Ту-214 в год. По его словам, в настоящее время стоит вопрос использования данных авиалайнеров отечественными авиакомпаниями. В частности, речь идёт об "Аэрофлоте", Red Wings и других.
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