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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 13:09

Савельев: В российский реестр уже переведено почти 800 самолётов

Глава Минтранса отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.

На сегодняшний день почти 800 из более чем 1300 самолётов уже переведены в российский авиационный реестр. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Перевели (в российский реестр. — Прим. Лайфа) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании", — пояснил Савельев.

Санкции поддержат российское авиапроизводство
Санкции поддержат российское авиапроизводство

Министр отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.

А ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ выйдет на производство как минимум десяти Ту-214 в год. По его словам, в настоящее время стоит вопрос использования данных авиалайнеров отечественными авиакомпаниями. В частности, речь идёт об "Аэрофлоте", Red Wings и других.


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Pixabay

Наталья Демьянова
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