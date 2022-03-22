"Валим, валим, валим": Экипаж вертолёта Ка-52 уклонился от выпущенного ВСУ "Стингера" под Изюмом
На представленных кадрах можно не только увидеть траекторию движения винтокрылого судна в опасной ситуации, но и услышать переговоры его пилотов в этот момент.
Экипаж вертолёта Ка-52 ушёл от выпущенной ВСУ ракеты "Стингер". Видео © Telegram-канал SHOT
Экипаж вертолёта Ка-52 российской авиации ушёл от украинской ракеты "Стингер", выпущенной под городом Изюм. Видео момента показал телеграм-канал SHOT.
"Стингер! Ракета летит! Валим-валим-валим", — говорит член экипажа винтокрылого судна.
В этом районе Вооружённые силы Украины разместили большое количество средств ПВО, в основном это "Буки" и ПЗРК "Стингер".
Ранее Лайф показывал, как экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера". Взрыв повредил электронику, однако огонь с винтокрылого судна пилот мог вести. После этого группа ударных вертолётов за семь минут подавила все выявленные украинские огневые позиции.
Кадр видео телеграм-канала SHOT