"Валим, валим, валим": Экипаж вертолёта Ка-52 уклонился от выпущенного ВСУ "Стингера" под Изюмом

На представленных кадрах можно не только увидеть траекторию движения винтокрылого судна в опасной ситуации, но и услышать переговоры его пилотов в этот момент.

Экипаж вертолёта Ка-52 ушёл от выпущенной ВСУ ракеты "Стингер". Видео © Telegram-канал SHOT

Экипаж вертолёта Ка-52 российской авиации ушёл от украинской ракеты "Стингер", выпущенной под городом Изюм. Видео момента показал телеграм-канал SHOT.

"Стингер! Ракета летит! Валим-валим-валим", — говорит член экипажа винтокрылого судна.

В этом районе Вооружённые силы Украины разместили большое количество средств ПВО, в основном это "Буки" и ПЗРК "Стингер".