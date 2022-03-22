"Валим, валим, валим": Экипаж вертолёта Ка-52 уклонился от выпущенного ВСУ "Стингера" под Изюмом

На представленных кадрах можно не только увидеть траекторию движения винтокрылого судна в опасной ситуации, но и услышать переговоры его пилотов в этот момент.