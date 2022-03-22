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Опубликовано 22 марта 2022, 10:12
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"Валим, валим, валим": Экипаж вертолёта Ка-52 уклонился от выпущенного ВСУ "Стингера" под Изюмом

На представленных кадрах можно не только увидеть траекторию движения винтокрылого судна в опасной ситуации, но и услышать переговоры его пилотов в этот момент.

Экипаж вертолёта Ка-52 ушёл от выпущенной ВСУ ракеты "Стингер". Видео © Telegram-канал SHOT

Экипаж вертолёта Ка-52 российской авиации ушёл от украинской ракеты "Стингер", выпущенной под городом Изюм. Видео момента показал телеграм-канал SHOT.

"Стингер! Ракета летит! Валим-валим-валим", — говорит член экипажа винтокрылого судна.

В этом районе Вооружённые силы Украины разместили большое количество средств ПВО, в основном это "Буки" и ПЗРК "Стингер".

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Ранее Лайф показывал, как экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера". Взрыв повредил электронику, однако огонь с винтокрылого судна пилот мог вести. После этого группа ударных вертолётов за семь минут подавила все выявленные украинские огневые позиции.

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Кадр видео телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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