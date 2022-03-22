Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных лекарств

Минздрав России разрабатывает пакет мер по ускорению регистрации потенциально дефицитных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциально дефицитных медизделий и лекарственных препаратов, с другой стороны, по оперативному изменению состава комплектующих фармсубстанций", — сказал он.

Глаголев подчеркнул, что кардинальные изменения рынка, связанные с новыми вызовами, скорее всего, сохранятся и в дальнейшем.