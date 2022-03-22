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22 марта, 11:11

Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных лекарств

В ведомстве подчеркнули, что кардинальные изменения рынка, связанные с новыми вызовами, скорее всего, сохранятся и в дальнейшем.

Минздрав России разрабатывает пакет мер по ускорению регистрации потенциально дефицитных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциально дефицитных медизделий и лекарственных препаратов, с другой стороны, по оперативному изменению состава комплектующих фармсубстанций", — сказал он.

Глаголев подчеркнул, что кардинальные изменения рынка, связанные с новыми вызовами, скорее всего, сохранятся и в дальнейшем.

Субстанции к лекарствам от онкологии будут производить в Подмосковье

Субстанции к лекарствам от онкологии будут производить в Подмосковье

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко исключил дефицит и скачок цен на жизненно важные препараты в России. При этом в Минздраве сообщили о росте объёмов производства лекарств в стране.

Обложка ©

Pixabay

Григорий Воронцов

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