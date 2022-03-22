Российский тяжеловес Волков опустился на седьмое место в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился с шестой на седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Обновлённая версия списка сильнейших спортсменов опубликована на сайте организации.

В минувшие выходные Волков уступил британцу Тому Аспиналлу в первом раунде поединка на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Победа болевым приёмом позволила представителю Великобритании подняться в рейтинге с 11-й на шестую позицию и опередить Александра.

Другой российский боец, Сергей Павлович, поднялся на 11-е место в рейтинге тяжеловесов. На турнире в Лондоне он одолел своего соотечественника Шамиля Абдурахимова.