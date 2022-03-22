Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом

Действие закона распространяется на посольства РФ, прокуратуру, Росгвардию, МЧС и другие ведомства страны. Изменения внесут в недавно принятые статьи УК и КоАП о дискредитации и фейках о ВС РФ.

Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, который вводит уголовное наказание за ложную информацию о любых государственных органах России, работающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В список таких госорганов, согласно документу, входят посольства РФ, прокуратура, Росгвардия, МЧС и другие ведомства страны. Изменения внесут в недавно принятые статьи УК и КоАП о дискредитации и фейках о ВС РФ, согласно которым за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до трёх лет. Решение принято в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.