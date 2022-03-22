Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом
Действие закона распространяется на посольства РФ, прокуратуру, Росгвардию, МЧС и другие ведомства страны. Изменения внесут в недавно принятые статьи УК и КоАП о дискредитации и фейках о ВС РФ.
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, который вводит уголовное наказание за ложную информацию о любых государственных органах России, работающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В список таких госорганов, согласно документу, входят посольства РФ, прокуратура, Росгвардия, МЧС и другие ведомства страны. Изменения внесут в недавно принятые статьи УК и КоАП о дискредитации и фейках о ВС РФ, согласно которым за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до трёх лет. Решение принято в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Напомним, президент Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. При этом, по словам Пескова, необходимость введения этого закона связана с беспрецедентной информационной войной против России.
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