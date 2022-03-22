Госдума ввела административные штрафы за дискредитацию работы госорганов РФ за рубежом

Ранее нижняя палата парламента ввела уголовное наказание за фейки по аналогичному поводу. Действие закона распространяется на посольства России, прокуратуру, Росгвардию, МЧС и другие ведомства страны.

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает административную ответственность за дискредитацию работы всех госорганов нашей страны, действующих за рубежом.

Известно, что введённые ранее штрафы за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования" ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, будут распространяться и "на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории" нашего государства в этих же целях.

Ранее Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом. Действие закона распространяется на посольства РФ, прокуратуру, Росгвардию, МЧС и другие ведомства страны. Изменения внесут в недавно принятые статьи УК и КоАП о дискредитации и фейках о ВС РФ.