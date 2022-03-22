Пасечник: Силы ЛНР после освобождения своей земли продолжат "Операцию Z" на Украине
По словам главы республики, сегодня мирные граждане Незалежной являются заложниками "того террористического, националистического, фашистского режима, который существует и правит в Киеве".
Силы Луганской Народной Республики после освобождения своей территории от националистических батальонов готовы помочь России в проведении "Операции Z" по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, сегодня мирные граждане Незалежной являются заложниками "того террористического, националистического, фашистского режима, который существует и правит в Киеве". Пасечник подчеркнул, что республика обязана помочь соотечественникам в этой ситуации.
"Это наша земля, это наши люди, это наша Украина", — подчеркнул глава ЛНР в эфире Первого канала.
Ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z". В частности, были отмечены старшие лейтенанты Сергей Овчаренко, Кирилл Балаганский и Дмитрий Дмитрук, а также начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов.
Telegram / "Луганскинформцентр"