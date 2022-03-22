Зеленский: Киев приветствовал бы посредническую роль Ватикана в урегулировании конфликта

Официальный Киев приветствовал бы посредническую роль Ватикана в урегулировании ситуации вокруг Украины. Об этом в своём твиттере сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Поговорил с понтификом. <...> Приветствовали бы посредническую роль Святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — написал он.