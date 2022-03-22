Зеленский: Киев приветствовал бы посредническую роль Ватикана в урегулировании конфликта
После разговора украинского лидера с папой римским Франциском посол от Незалежной Андрей Юраш сообщил в своём твиттере, что понтифика ожидают на Украине.
Официальный Киев приветствовал бы посредническую роль Ватикана в урегулировании ситуации вокруг Украины. Об этом в своём твиттере сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский.
"Поговорил с понтификом. <...> Приветствовали бы посредническую роль Святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — написал он.
После разговора Зеленского с папой римским Франциском украинский посол в Ватикане Андрей Юраш сообщил в своём твиттере, что понтифика ожидают на Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с папой римским Франциском. Он подчеркнул, что деятельность католической церкви в республике является подтверждением того, что "путём диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи".
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Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency