"Пишут, что ждут назад": Лыжница Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков
Впрочем, спортсменка заметила, что сталкивается и с негативом в свой адрес, однако не знает, чего больше.
Российская лыжница, обладательница Кубка мира Наталья Непряева в интервью Sport24 рассказала о поддержке, которую получает от иностранных болельщиков.
"Много иностранных болельщиков поддерживают: пишут, что они нас ждут назад, что они любят нас и верят в нас, что мы самые лучшие. Несмотря ни на что, много иностранцев пишут тёплые слова. Негатива тоже много. Не знаю, чего больше. Я редко захожу читать комментарии в соцсетях. Но хорошее есть, это факт", — рассказала Непряева.
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Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца завершившегося сезона. Тем не менее это не помешало Непряевой стать победительницей общего зачёта Кубка мира.
ТАСС / ЕРА / KIMMO BRANDT