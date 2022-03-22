"Пишут, что ждут назад": Лыжница Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков

"Много иностранных болельщиков поддерживают: пишут, что они нас ждут назад, что они любят нас и верят в нас, что мы самые лучшие. Несмотря ни на что, много иностранцев пишут тёплые слова. Негатива тоже много. Не знаю, чего больше. Я редко захожу читать комментарии в соцсетях. Но хорошее есть, это факт", — рассказала Непряева.