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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 12:01

Министр юстиции Бельгии призвал граждан не присоединяться к наёмникам на Украине

Напрямую законодательство страны не запрещает добровольцам отправляться в Незалежную, однако в случае совершения военных преступлений они будут привлечены к ответственности, предупредил он.

Власти Бельгии категорически не рекомендуют гражданам отправляться на Украину и вступать в ряды Вооружённых сил или иностранного легиона. Об этом заявил министр юстиции страны Винсент Ван Квикенбор.

"Мы занимаем чёткую позицию. Категорически не рекомендуется добровольцам уезжать, чтобы вступать в ряды вооружённых сил или иностранного легиона", — сказал он в эфире телеканала LN24.

При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона
При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона

Квикенбор призвал людей понять, что после подписания контракта они не могут просто уйти из армии. Напрямую законодательство не запрещает добровольцам отправляться в Незалежную, однако в случае совершения военных преступлений они будут привлечены к ответственности, добавил министр.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине на 30 суток начиная с 26 марта. Соответствующий режим действует в Незалежной с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию.

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Pexels

Артур Лапсаков
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