Министр юстиции Бельгии призвал граждан не присоединяться к наёмникам на Украине

Напрямую законодательство страны не запрещает добровольцам отправляться в Незалежную, однако в случае совершения военных преступлений они будут привлечены к ответственности, предупредил он.

Власти Бельгии категорически не рекомендуют гражданам отправляться на Украину и вступать в ряды Вооружённых сил или иностранного легиона. Об этом заявил министр юстиции страны Винсент Ван Квикенбор.

"Мы занимаем чёткую позицию. Категорически не рекомендуется добровольцам уезжать, чтобы вступать в ряды вооружённых сил или иностранного легиона", — сказал он в эфире телеканала LN24.

Квикенбор призвал людей понять, что после подписания контракта они не могут просто уйти из армии. Напрямую законодательство не запрещает добровольцам отправляться в Незалежную, однако в случае совершения военных преступлений они будут привлечены к ответственности, добавил министр.