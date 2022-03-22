Министр юстиции Бельгии призвал граждан не присоединяться к наёмникам на Украине
Напрямую законодательство страны не запрещает добровольцам отправляться в Незалежную, однако в случае совершения военных преступлений они будут привлечены к ответственности, предупредил он.
Власти Бельгии категорически не рекомендуют гражданам отправляться на Украину и вступать в ряды Вооружённых сил или иностранного легиона. Об этом заявил министр юстиции страны Винсент Ван Квикенбор.
"Мы занимаем чёткую позицию. Категорически не рекомендуется добровольцам уезжать, чтобы вступать в ряды вооружённых сил или иностранного легиона", — сказал он в эфире телеканала LN24.
Квикенбор призвал людей понять, что после подписания контракта они не могут просто уйти из армии. Напрямую законодательство не запрещает добровольцам отправляться в Незалежную, однако в случае совершения военных преступлений они будут привлечены к ответственности, добавил министр.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине на 30 суток начиная с 26 марта. Соответствующий режим действует в Незалежной с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию.
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