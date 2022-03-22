Футболист "Аякса" Онана попал в серьёзную аварию в Камеруне

Вратарь амстердамского "Аякса" и сборной Камеруна по футболу Андре Онана попал в серьёзную автомобильную аварию, направляясь на сбор национальной команды. Об этом передаёт издание CFOOT.

Сообщается, что, несмотря на лобовое столкновение двух автомобилей, 25-летний спортсмен не пострадал. В ближайшее время он планирует выйти на поле в матчах за сборную.