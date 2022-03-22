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22 марта, 12:00

Футболист "Аякса" Онана попал в серьёзную аварию в Камеруне

Несмотря на лобовое столкновение двух автомобилей, спортсмен не пострадал.

Вратарь амстердамского "Аякса" и сборной Камеруна по футболу Андре Онана попал в серьёзную автомобильную аварию, направляясь на сбор национальной команды. Об этом передаёт издание CFOOT.

Сообщается, что, несмотря на лобовое столкновение двух автомобилей, 25-летний спортсмен не пострадал. В ближайшее время он планирует выйти на поле в матчах за сборную.

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В стыковых встречах за право сыграть на финальном турнире чемпионата мира сборной Камеруна будет противостоять команда Алжира. Матчи состоятся 25 и 29 марта.

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Getty Images / ANP

Роман Фейгин

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