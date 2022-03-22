Футболист "Аякса" Онана попал в серьёзную аварию в Камеруне
Несмотря на лобовое столкновение двух автомобилей, спортсмен не пострадал.
Вратарь амстердамского "Аякса" и сборной Камеруна по футболу Андре Онана попал в серьёзную автомобильную аварию, направляясь на сбор национальной команды. Об этом передаёт издание CFOOT.
Сообщается, что, несмотря на лобовое столкновение двух автомобилей, 25-летний спортсмен не пострадал. В ближайшее время он планирует выйти на поле в матчах за сборную.
В стыковых встречах за право сыграть на финальном турнире чемпионата мира сборной Камеруна будет противостоять команда Алжира. Матчи состоятся 25 и 29 марта.
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