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22 марта, 12:05

Клубы РПЛ проголосовали за увеличение участников до 18 команд с нового сезона

Окончательное решение может быть принято завтра на заседании в РФС.

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) договорились об увеличении числа участников до 18 команд начиная со следующего сезона. Об этом заявил руководитель лиги Ашот Хачатурянц.

"Голоса разделились: 10-5. Принятие вопроса — компетенция РФС. Моё личное мнение: любое изменение регламента и стыков — это нарушение спортивного принципа. Завтра (на заседании РФС. Прим. Лайфа) этот вопрос будет рассмотрен, как мне кажется, решение не будет принято", — заявил Хачатурянц журналистам.

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Кроме того, он сообщил, что с повестки общего собрания клубов РПЛ были сняты вопросы о введении возможного потолка зарплат в чемпионате страны и дальнейшего взаимодействия с ФИФА и УЕФА в условиях введённых санкций.

Обложка ©

Getty Images / Alcalde

Шамиль Гаджиев
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