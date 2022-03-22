Клубы РПЛ проголосовали за увеличение участников до 18 команд с нового сезона

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) договорились об увеличении числа участников до 18 команд начиная со следующего сезона. Об этом заявил руководитель лиги Ашот Хачатурянц.

"Голоса разделились: 10-5. Принятие вопроса — компетенция РФС. Моё личное мнение: любое изменение регламента и стыков — это нарушение спортивного принципа. Завтра (на заседании РФС. — Прим. Лайфа) этот вопрос будет рассмотрен, как мне кажется, решение не будет принято", — заявил Хачатурянц журналистам.