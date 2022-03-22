Воробьёв наградил военных Подмосковья орденами за отвагу, проявленную в ходе "Операции Z"
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв вручает орден "За доблесть и мужество" военнослужащему региона, участнику "Операции Z". Фото © Пресс-служба губернатора МО
Сейчас военнослужащие находятся на лечении в главном клиническом госпитале войск нацгвардии РФ в Балашихе. Глава региона также поблагодарил врачей, которые помогают военным оправиться.
В Подмосковье военнослужащие получили награды за отвагу, которую они проявили в ходе "Операции Z" на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил им ордена "За доблесть и мужество". Об этом сообщает телеканал "360".
"Большое количество офицеров и военнослужащих сейчас на передовой. Задача — быть рядом и максимальное внимание оказывать, поддержку", — сказал глава региона, обращаясь к военным.
Сейчас военнослужащие и сотрудники Росгвардии – участники "Операции Z" на Украине находятся на лечении в главном клиническом госпитале войск нацгвардии РФ в Балашихе. Воробьёв отметил, что военные прошли тяжёлые испытания и граждане гордятся ими. Он также поблагодарил врачей, которые сейчас тоже находятся на передовой.
"Госпиталь всегда был местом, где помогали и рядовому составу, и офицерам. В разное время дивизия сталкивалась со сложными вызовами и проходила их достойно. Мы всегда гордились нашими врачами. <...> Хочу вас поблагодарить, что вы тоже на передовой", — сказал губернатор.
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