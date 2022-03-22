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Опубликовано 22 марта 2022, 10:23

В ДНР сообщили об освобождении почти половины Мариуполя

При этом Вооружённые силы Украины в ходе боёв за город несут тяжёлые потери, однако жертвы есть и со стороны Донецкой Народной Республики.

Вооружённые силы России и подразделения Народной милиции ДНР освободили почти половину площади Мариуполя. Об этом в эфире Первого канала заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50% минимум освобождено", — сказал он.

Также Безсонов уточнил, что Вооружённые силы Украины в ходе боёв за Мариуполь несут тяжёлые потери, однако жертвы есть и со стороны ДНР. Помимо этого, он указал на тот факт, что украинские националисты пытались покинуть город под видом гражданских. По данным Минобороны, такой приказ им отдал Киев.

RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов
RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов

Ранее Пушилин оценил возможные сроки освобождения Мариуполя. По словам главы ДНР, в городе сконцентрировано несколько тысяч представителей украинских нацбатов.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Григорий Воронцов
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