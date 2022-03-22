В ДНР сообщили об освобождении почти половины Мариуполя
При этом Вооружённые силы Украины в ходе боёв за город несут тяжёлые потери, однако жертвы есть и со стороны Донецкой Народной Республики.
Вооружённые силы России и подразделения Народной милиции ДНР освободили почти половину площади Мариуполя. Об этом в эфире Первого канала заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50% минимум освобождено", — сказал он.
Также Безсонов уточнил, что Вооружённые силы Украины в ходе боёв за Мариуполь несут тяжёлые потери, однако жертвы есть и со стороны ДНР. Помимо этого, он указал на тот факт, что украинские националисты пытались покинуть город под видом гражданских. По данным Минобороны, такой приказ им отдал Киев.
Ранее Пушилин оценил возможные сроки освобождения Мариуполя. По словам главы ДНР, в городе сконцентрировано несколько тысяч представителей украинских нацбатов.
ТАСС / Терещенко Михаил