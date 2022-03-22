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22 марта, 10:20

Небензя: Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по уставу организации

Ранее генсек Антониу Гутерриш заявил, что приостановка членства РФ в турорганизации ООН создаст пагубный прецедент.

Россию нельзя лишить членства в Совете безопасности ООН, это невозможно по уставу организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".

"В ответ на вопрос, "можно ли лишить" (Российскую Федерацию членства в Совете Безопасности ООН. — Прим. Лайфа), я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН", — сказал Небензя.

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Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приостановка членства РФ в турорганизации ООН создаст пагубный прецедент. Однако, по словам его помощника, сам генеральный секретарь всемирной организации не имеет полномочий внутри ЮНВТО.

Напомним, спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 23 марта. В этот же день может состояться голосование по проекту российской резолюции в Совете Безопасности ООН. Ранее в постпредстве подтвердили, что готовят документ.

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Wikipedia

Никита Осипов

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