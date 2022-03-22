Венгрия подняла в воздух истребители из-за неопознанного самолёта с Украины

Истребители ВВС Венгрии по тревоге были подняты в воздух из-за неопознанного самолёта, нарушившего воздушные границы со стороны Украины. Об этом сообщает издание Hungary Today со ссылкой на венгерское Минобороны.

По данным ведомства, 21 марта радары обнаружили летательный аппарат на восточных границах страны, он двигался в сторону Словакии. Тогда в воздух были подняты истребители Gripen, которые некоторое время патрулировали указанный район, а после, убедившись в отсутствии угрозы со стороны самолёта, вернулись на базу в Кечкемете.

По данным издания, ВВС Венгрии уже в третий раз за месяц поднимают свои истребители по тревоге.