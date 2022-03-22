Венгрия подняла в воздух истребители из-за неопознанного самолёта с Украины
Летательный аппарат был замечен радарами на восточных границах страны. Сообщается, что он двигался в сторону Словакии. Отмечается, что это уже третий подобный случай за месяц.
Saab JAS 39 Gripen. Обложка © Wikipedia
Истребители ВВС Венгрии по тревоге были подняты в воздух из-за неопознанного самолёта, нарушившего воздушные границы со стороны Украины. Об этом сообщает издание Hungary Today со ссылкой на венгерское Минобороны.
По данным ведомства, 21 марта радары обнаружили летательный аппарат на восточных границах страны, он двигался в сторону Словакии. Тогда в воздух были подняты истребители Gripen, которые некоторое время патрулировали указанный район, а после, убедившись в отсутствии угрозы со стороны самолёта, вернулись на базу в Кечкемете.
По данным издания, ВВС Венгрии уже в третий раз за месяц поднимают свои истребители по тревоге.
Ранее Лайф рассказал, почему в Китае разбился Boeing 737-800. В деталях катастрофы ещё предстоит разобраться авиационным властям, однако бывшие пилоты Boeing-737 уже прогнозируют последствия.