Почти 20 тысяч человек эвакуированы за день в Россию из ДНР, ЛНР и Украины
Всего же с начала проведения "Операции Z" вывезено уже 366 182 человека, из них 77 062 ребёнка. Границу России пересекло 43 287 автомобилей.
Двенадцать гуманитарных коридоров было открыто 22 марта. Восемь из них с российской стороны и четыре дополнительных маршрута заявила Украина, уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и ещё по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", — сказал Мизинцев.
При этом, как отметил Мизинцев, украинские власти дополнительно заявили ещё четыре маршрута на запорожском направлении, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Россию. Тем временем, как отметил генерал-полковник, накануне без участия киевских властей из опасных зон Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию России было эвакуировано 19 442 человека, среди которых 3448 детей. Всего же с начала проведения специальной военной операции вывезено уже 366 182 человека, из них 77 062 ребёнка. По сообщению Минобороны, государственную границу России пересекло также 2895 автомобилей, а всего с начала операции — 43 287.
Как сообщал Лайф ранее, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки продвинулись ещё на 6 км в ходе "Операции Z". Генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что сейчас наши военные ведут бой с подразделениями 128-й бригады ВСУ. В ДНР под контроль взяты Марьинка, Шахта и ещё ряд населённых пунктов.
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