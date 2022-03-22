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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 18:59

Песков назвал фейками сообщения о "трудовых лагерях" для беженцев с Украины в РФ

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас Россия живёт в условиях жестокой информационной войны, в рамках которой распространяется недостоверная информация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что беженцы с Украины попадают в России в "трудовые лагеря".

"Мы живём не только в условиях военной операции, но также в условиях жестокой информационной войны, войны фейков", — сказал он в эфире телеканала CNN.

Песков: Международные организации помогли бы работе гумкоридоров, надавив на Киев
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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Варвара Романова
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