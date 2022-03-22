Песков назвал фейками сообщения о "трудовых лагерях" для беженцев с Украины в РФ

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас Россия живёт в условиях жестокой информационной войны, в рамках которой распространяется недостоверная информация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что беженцы с Украины попадают в России в "трудовые лагеря".

"Мы живём не только в условиях военной операции, но также в условиях жестокой информационной войны, войны фейков", — сказал он в эфире телеканала CNN.