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22 марта, 18:50
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Путин и Макрон вновь обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Беседа в том числе затронула переговоры Москвы и Киева.

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Напомним, предыдущий разговор двух лидеров состоялся 18 марта. Тогда Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях ВСУ и националистов. Он обратил внимание собеседника на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса со стороны Украины.

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Getty Images / Chesnot

Варвара Романова

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