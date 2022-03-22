Путин и Макрон вновь обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Беседа в том числе затронула переговоры Москвы и Киева.

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.