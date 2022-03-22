КТК приостановил работу ВПУ-2 из-за критических повреждений шлангов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию ещё одного выносного причального устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском из-за обнаружения критических повреждений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По результатам водолазного обследования <...> выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в этой ситуации предприятие не сможет справиться с заявками грузоотправителей на прокачку нефти и будет вынуждено сократить транспортировки. Отгрузка чёрного золота с терминала снизится "втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу".