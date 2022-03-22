КТК приостановил работу ВПУ-2 из-за критических повреждений шлангов
В компании заявили, что в этой ситуации консорциум будет вынужден сократить транспортировки. Отгрузка чёрного золота с терминала снизится "втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу".
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию ещё одного выносного причального устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском из-за обнаружения критических повреждений. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"По результатам водолазного обследования <...> выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что в этой ситуации предприятие не сможет справиться с заявками грузоотправителей на прокачку нефти и будет вынуждено сократить транспортировки. Отгрузка чёрного золота с терминала снизится "втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу".
Напомним, что из-за 11-балльного ветра в Новороссийске вышли из строя два из трёх устройств, с помощью которых происходит отгрузка нефти на танкеры. Ранее эксперты объяснили, почему это грозит глобальным сбоем.
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