Эксперты: Авария на КТК создаёт угрозу идеального шторма на нефтяном рынке

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением, полученным в результате шторма. Непогода привела к экстремальным нагрузкам при осуществлении погрузочных операций. В результате внеочередной инспекции было обнаружено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. Эксперты же говорят о том, что одно устройство полностью вышло из строя и нуждается в замене, второму потребуется ремонт.

Сюжет "России 24" об аварии на КТК © "Россия 24"

Официально же КТК сообщает, что планируется провести "дополнительные обследования оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2", по итогам которых консорциум примет решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтных работ. Однако тем временем встаёт острый вопрос о прокачке нефти по КТК и влиянии аварии на рынки углеводородов, причём в глобальном масштабе. Как известно, мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год. В том случае, если два причальных устройства вышли из строя и их ремонт займёт много времени (может быть, и месяц, и два), это может привести к серьёзному сбою в отгрузке нефти потребителям. Крупнейшие из них — это Италия, США, КНР, Турция, Франция и Испания. Но, по предварительным оценкам, эксперты оценивают повреждения как действительно серьёзные.

"Выход из строя двух из трёх причальных устройств приведёт к тому, что мощность объёма отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза, а может быть, в пять раз", — прогнозирует эксперт развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Ситуация усугубляется тем, что управляющая компания, которая следит за состоянием инфраструктуры, ещё месяц назад запросила у иностранных поставщиков комплектующее расходное оборудование, но его не получила. Имеющиеся у компании запчасти сейчас, как говорят источники "России 24", проверяются на предмет срока годности и возможности их использования. Да и сам монтаж нового оборудования — дело непростое.

По предварительным данным, ситуация серьёзная и грозит нарушением глобального энергетического баланса. Если устранение повреждений займёт не один месяц, объём прокачки упадёт примерно в пять раз, и альтернативными маршрутами типа Баку – Джейхан заместить эти выпадающие объёмы в ближайшей перспективе будет невозможно.

"Если эта ситуация совпадёт с другими разными событиями, а мы видим сейчас, что постоянно происходят бомбардировки хуситами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, постоянно обсуждается, вводить ли санкции против российской нефти... В таких условиях создаётся такой идеальный шторм, и цены могут взлететь обратно к 140–150 долларам за баррель", — комментирует эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Напомним, что КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяжённостью более 1,5 тыс. км.