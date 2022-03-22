Федерация гандбола России оспорила отстранение сборных и клубов от европейских соревнований

Член исполкома и юрист Федерации гандбола России (ФГР) Максим Гулевич заявил, что организация подала жалобу в суд Европейской гандбольной федерации (EHF) на решение об отстранении сборных и клубов от соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

"В отличие от ряда других общероссийских федераций, для того чтобы оспорить то или иное решение, мы должны в первую очередь пройти первые и апелляционные инстанции EHF и IHF, а уже после этого в СAS. На прошлой неделе ФГР подала жалобу в суд гандбола EHF, в которой мы просим отменить решения исполкома об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях и, соответственно, отменить технические поражения в матчах, которые должны были состояться в марте", — сказал Гулевич.

По его словам, ФГР будет до конца отстаивать право российских гандболистов участвовать в международных соревнованиях. Федерация планирует настаивать на своей позиции во всех спортивных и судебных инстанциях.