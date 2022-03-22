"Пробили очередное днище": Дмитрий Гоблин Пучков назвал справедливым запрет в РФ Instagram и Facebook

Писатель, переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков назвал запрет соцсетей "Инстаграм"* и "Фейсбук"* (компания Meta Platforms*) справедливым решением, так как американцы пробили "очередное днище".

"Справедливо [запретили]. Это же они там призывают убивать российских солдат и тех, кто говорит по-русски. Вообще обезумели. Давайте ещё, как евреям магендавиды нашивали, давайте русским начните что-нибудь пришивать, чтобы за километр было видно", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Переводчик также припомнил слоган времён холодной войны Better dead than red, который Соединённые Штаты использовали в отношении советской власти, и подчеркнул, что "сейчас слово в слово то же самое".

"Так это что получается, ваш нацизм, он у вас в Европе просто тихонько дремал, а теперь вы его разбудили? Он никуда не делся? Это в Германии предлагают вот так с русскими обращаться? Ну, прекрасно", — заметил Пучков.

Публицист также напомнил про призывы членов Конгресса США к "срочному убийству президента России и президента Белоруссии".

"По-моему, края или днища, как нынче модно говорить, нигде нет. Пробивают одно за другим. То, что признали экстремистскими, ну да. А как с ними по-другому? Они, правда, уже там заверещали: давайте пересмотрим, давайте… Это же каналы воздействия", — заключил он.