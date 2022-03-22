В РСТ объяснили ажиотажный спрос на отдых в санаториях РФ лечением постковидного синдрома

Спрос на отдых в санаториях, пансионатах и здравницах России вырос из-за озабоченности людей по поводу своего здоровья и лечения постковидного синдрома. Об этом заявил в беседе с "Лентой.ру" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Сейчас, когда коронавирус немного отступил, люди поняли, что инвестиция в своё здоровье — это лучшее вложение. Именно эти и другие обстоятельства сегодня повышают востребованность наших отечественных направлений. А это и здравницы, и пансионаты, и дома отдыха", — рассказал он.

Барзыкин уверен, что лечение постковидного синдрома внесло значительный вклад в выросший спрос на отдых в санаториях. Многие нуждаются в качественной реабилитации, которую как раз и предлагают отечественные учреждения. Там есть свои оздоровительные программы, которые нацелены на восстановление опорно-двигательных функций, дыхательных и сосудистых, рассказал вице-президент РСТ.

Также с 15 марта действует кешбэк в 20% на отдых свыше двух ночей, но не более 20 тысяч. Такая акция действительна до 1 июля. Кроме того, многие желающие отдохнуть увидели, что цены не успели сильно вырасти относительно прошлогодних.

"Это тоже могло стать причиной роста спроса: люди пытаются заранее выбрать отдых по прежней цене и по желаемому направлению. Кстати, места в наших санаториях ещё есть, сейчас самое время для брони и продаж", — считает Барзыкин.