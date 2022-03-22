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Опубликовано 22 марта 2022, 15:11

В МИД Франции сообщили об обсуждении Евросоюзом новых санкций против России

Разговор о дополнительных антироссийских рестрикциях ведётся на фоне "усиления военных действий" в Незалежной, добавили в ведомстве.

Страны Евросоюза ведут дискуссии касательно новых санкций против России на фоне продолжающегося кризиса на Украине. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим вопросам.

"В последние дни мы видим усиление военных действий [на Украине], и вполне возможно, что будут быстро выработаны новые санкции", — сказал он, добавив, что "дискуссии об этом сейчас ведутся.

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Ранее Лайф рассказал, что Малайзия и Вьетнам официально отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада. Глава малайзийского кабмина Исмаил Сабри Якоб подчеркнул, что их позиция заключается в невмешательстве. Он добавил, что стороны признают лишь рестрикции, которые может наложить только Совбез ООН.

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Григорий Воронцов
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