В МИД Франции сообщили об обсуждении Евросоюзом новых санкций против России

Разговор о дополнительных антироссийских рестрикциях ведётся на фоне "усиления военных действий" в Незалежной, добавили в ведомстве.

Страны Евросоюза ведут дискуссии касательно новых санкций против России на фоне продолжающегося кризиса на Украине. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим вопросам.

"В последние дни мы видим усиление военных действий [на Украине], и вполне возможно, что будут быстро выработаны новые санкции", — сказал он, добавив, что "дискуссии об этом сейчас ведутся.