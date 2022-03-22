Роскомнадзор вынес предупреждение "Новой газете"

Роскомнадзор вынес официальное письменное предупреждение редакции и учредителю "Новой газеты"* за отсутствие маркировки НКО-иноагента в опубликованном материале в нарушение закона о СМИ.

А ранее Роскомнадзор заблокировал в РФ по требованию Генпрокуратуры сайты проекта Bellingcat*, белорусского "Еврорадио", эстонской газеты Postimees и ряд других. Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.