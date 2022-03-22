РВИО: Хрущёв передал Крым Украине ради укрепления собственной власти

Бывший глава Советского государства Никита Хрущёв подарил Крым Украине в 1954 году в обход законов и мнения жителей полуострова, чтобы укрепить собственную власть, заручившись поддержкой местной украинской элиты. Такое мнение выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"1954 год — с какого-то перепугу, извините меня, Хрущёв дарит Украине Крым вместе с Севастополем, невзирая на законы. Никто не спросил жителей Крыма, хотите вы или нет", — сказал он на онлайн-лекции.

Мягков уточнил, что существуют разные версии причины этого поступка — то ли это было сделано в честь 300-летия Украины, то ли с целью дальнейшего развития Крыма. Он добавил, что его же точка зрения заключается в том, что Хрущёву нужна была поддержка партийной элиты Незалежной.

"Потому что тогда шаталась его власть, она была не очень твёрдой. И он заручился поддержкой местечковой украинской партийной элиты в борьбе за власть", — объяснил историк.

По словам Мягкова, в 1956–1957 годах Хрущёву удалось выиграть у своих оппонентов в советском руководстве в том числе благодаря украинской элите и "благодаря тому, что он подарил Крым Украине, не спросив никого".