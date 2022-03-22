Румыния отправила тральщик для поиска украинских мин в территориальных водах страны

Руководство Военно-морских сил Румынии отправило тральщик для поиска украинских морских мин, которые попали в территориальные воды государства. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

"Тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" покинул военный порт Констанца в понедельник, 21 марта, для выполнения исследовательских задач в морских районах румынских территориальных вод", — говорится в сообщении на сайте румынского Минобороны.

Напомним, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе.