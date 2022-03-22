Теннисист Надаль пропустит более месяца из-за травмы

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы. Об этом сообщает издание AS.

Во вторник 35-летний спортсмен прошёл углубленное медицинское обследование в Барселоне. По его итогам у Надаля обнаружили стрессовый перелом ребра с левой стороны.

"Не ожидал, что новости будут такими плохими. Я отлично начал сезон, но сейчас чувствую себя подавленным. Впрочем, я по-прежнему буду стремиться к самосовершенствованию и продолжу усердно тренироваться после восстановления", — сказал Надаль.

На прошлой неделе испанец дошёл до финала на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, уступив в решающем матче американцу Тейлору Фрицу — 3:6, 6:7 (5:7). По ходу соревнований он испытывал проблемы с дыханием.