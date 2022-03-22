Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские ЦСКА, "Зенит" и УНИКС

Российские баскетбольные клубы ЦСКА, УНИКС и "Зенит" решено дисквалифицировать в нынешнем розыгрыше Евролиги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, результаты всех наших команд, которые они показали в турнире до этого, были аннулированы. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.