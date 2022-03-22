Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские ЦСКА, "Зенит" и УНИКС
Результаты наших команд, которые были показаны до этого решения, будут аннулированы.
Российские баскетбольные клубы ЦСКА, УНИКС и "Зенит" решено дисквалифицировать в нынешнем розыгрыше Евролиги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По данным агентства, результаты всех наших команд, которые они показали в турнире до этого, были аннулированы. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Добавим, что ЦСКА провёл в турнире 24 матча, в которых одержал 14 побед. На счету УНИКСа — 13 побед в 25 встречах, "Зенита" — 14 побед в 23 играх.
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