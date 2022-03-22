Полянский: Россия запросила голосование в СБ ООН по резолюции по Украине на 23 марта

Россия запросила голосование по своему проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН на 23 марта. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы полагаем, что это подходящее время", — сказал он.