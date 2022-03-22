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22 марта, 14:54

Полянский: Россия запросила голосование в СБ ООН по резолюции по Украине на 23 марта

Российская делегация считает, что это время является подходящим. Ранее зампостпреда отмечал, что информация об отзыве проекта резолюции является ложной и используется Западом.

Россия запросила голосование по своему проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН на 23 марта. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы полагаем, что это подходящее время", — сказал он.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 23 марта

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 23 марта

Ранее постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе организации по её уставу. Перед этим генсек Антониу Гутерриш заявил, что приостановка членства РФ в турорганизации ООН создаст пагубный прецедент.

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UN Photo / Loey Felipe

Артур Лапсаков

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