МИД РФ требует немедленно освободить блогера Кирилла Фёдорова, арестованного в Латвии
Его задержали 17 марта "за отказ в сотрудничестве с государственной пропагандой". Позднее команда блогера обратилась за помощью к министерству с просьбой поспособствовать освобождению.
YouTube-блогер из Риги Кирилл Фёдоров. Фото © VK / alconafter
МИД России требует немедленно освободить блогера Кирилла Фёдорова, который был арестован в Латвии за поддержку российской "Операции Z" на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.
"Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Фёдорова и прекращения правового беспредела. Своё слово должно сказать и журналистское сообщество", — сказано в сообщении.
Отмечается, что министерство возмущено "очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии". По словам Захаровой, Рига в очередной раз показывает, что для неё ничего не значат её международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми правительство подписалось.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что европейские правозащитные структуры не реагируют на обращения Москвы по данной теме. Дипломат допустила, что они уже определились со своей позицией, а именно намерены "замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия в правочеловеческой сфере и выискивать поводы для критики других, крайне ограниченных по политическим предпочтениям стран".
Информацию о том, что YouTube-блогера из Риги Кирилла Фёдорова, известного под ником Alconafter, арестовали, появилась в телеграм-канале "Война История Оружие", который связан с его интернет-проектами. Отмечается, что блогер собирался переезжать в Россию, но 17 марта его задержали "за отказ в сотрудничестве с государственной пропагандой". Фёдорова направили в изолятор временного содержания Службы госбезопасности Латвии.
"Ему инкриминируется нарушение латвийского уголовного законодательства по статьям 78 ("Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти") и 74 ("Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления"), — говорится в сообщении.
Позднее команда блогера обратилась за помощью к российским СМИ и МИД РФ с просьбой "поспособствовать освобождению Фёдорова или его отправке в Россию". В обращении они отметили, что с начала "Операции Z" активно борются за интересы РФ, "беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада".
Ранее сложивший оружие военный Украины призвал сослуживцев не сопротивляться и спасать себя. Он пожаловался, что командованию наплевать на своих бойцов. Так, когда солдаты смогли спастись, то вместо помощи получили от руководства совет "выбираться на попутках".
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