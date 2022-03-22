"Я так дату не пишу": Появилось видео допроса жителя ЛНР, который пытался откреститься от связей с "Правым сектором"

Мужчина вину не признаёт, хотя имеется заявка на вступление от его имени. По его словам, с помощью таких документов группировка фальсифицирует реальное число рекрутеров, чтобы получить финансирование.

Допрос жителя Старобельска, который якобы планировал присоединиться к "Правому сектору"*. Видео © SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с допросом жителя Старобельска в Луганской области, который подозревается в желании примкнуть к националистической группировке "Правый сектор"*. В распоряжении Генпрокуратуры ЛНР оказалась анкета для вступления, заполненная от его имени, однако свою вину он не признаёт.

"Я не заполнял анкету, я никогда так дату не пишу. Это не мой почерк. Предполагаю, что это делалось для каких-то отчётов. Для того, чтобы организовать в Луганской области ячейку "Правого сектора", — сказал подозреваемый.

По словам мужчины, националисты подделывают такие анкеты, чтобы создать видимость большого числа желающих вступить в группировку. Он предположил, что это делается для получения финансирования на создание ячейки формирования.

Ранее Лайф рассказал, что российские военные обнаружили в Херсоне логово боевиков "Правого сектора". Базу националистов показали местные жители, там же нашли националистическую символику, экстремистскую литературу, пособия по ведению боевых действий, гильзы от патронов и многое другое.