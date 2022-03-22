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22 марта, 14:33

Собянин выделил 7 млрд рублей на оказание москвичам адресной соцпомощи

Поддержка предоставляется в денежной форме и в виде электронного сертификата. Получить её можно при утрате кормильца, потере работы или снижении дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.

Московские власти выделили семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соответствующее постановление по итогам заседания президиума подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи — это часть пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления", — говорится в сообщении.

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В столице адресная социальная помощь предоставляется в денежной форме и в виде электронного сертификата. Получить её можно при утрате кормильца, потере работы или снижении дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.

Ранее Собянин заявил, что Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы. Также в столице будут внедрять инструменты адресной помощи и принимать другие условия, необходимые для поддержки зарплат бюджетников.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова

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