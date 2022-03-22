Собянин выделил 7 млрд рублей на оказание москвичам адресной соцпомощи

Московские власти выделили семь миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соответствующее постановление по итогам заседания президиума подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи — это часть пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления", — говорится в сообщении.

В столице адресная социальная помощь предоставляется в денежной форме и в виде электронного сертификата. Получить её можно при утрате кормильца, потере работы или снижении дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.