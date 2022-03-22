Калининградская пенсионерка получила посылку с наркотиками вместо таблеток от давления

Запрещённые психотропные вещества были найдены в посылке, присланной из Таиланда в город Пионерский Калининградской области. Местная пенсионерка, которая пришла на почту за ними, призналась полицейским, что не подозревала о том, что ей пришлют наркотики, — она ждала таблетки для стабилизации давления.

Как Лайфу сообщил источник, ещё год назад 54-летняя женщина заказала в Интернете лечебные препараты, заплатив за них 3,5 тысячи рублей. Однако в срок лекарства не пришли. Спустя несколько месяцев ожидания пенсионерка написала продавцу, но ей никто так и не ответил.

Спустя год тайский "сюрприз" всё-таки добрался до Калининградской области. Но в коробке оказались вовсе не лекарства от давления, а 16 прямоугольных пакетиков, внутри которых находились таблетки и капсулы различных цветов и размеров. Экспертиза установила, что в них — психотропные вещества — фентермин и диазепам, оборот которых запрещён в РФ и в большинстве стран Европы.