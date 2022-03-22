Представитель Минпромторга Кузнецов: Цена на сахар в крупных торговых сетях ниже рыночной

Цена на сахар в крупных торговых сетях ниже рыночной, однако это приводит к нарушению логистики. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Наблюдаем диспаритет цен: рыночная цена сахара в крупных сетях ниже сложившейся рыночной цены. Цена должна быть рыночная, она позволяет оплачивать удорожание логистики", — сказал он в ходе заседания рабочей группы Совета Федерации.

По данным Росстата, которые привёл чиновник, текущая розничная цена сахара составляет 78 рублей за килограмм, однако в федеральных сетях он продаётся по цене от 56 до 65 рублей, что также подогревает повышенный спрос.

По словам Кузнецова, это влияет на возможность доставлять товар в разные точки страны. Сейчас любые факты нехватки сахара связаны исключительно с логистическими задачами, эта сфера работает на пределе возможностей, ведь грузоперевозки выросли по всем группам товаров. Однако дефицита самого продукта нет. Также Кузнецов выступил против регулирования цен на сахар, заметив, что это должен делать сам рынок, в ином случае сломается весь механизм логистики и товародвижения.