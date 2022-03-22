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22 марта, 14:08

В HeadHunter не видят всплеска увольнений IT-специалистов в России

По словам руководителя направления подбора и адаптации сотрудников Олеси Плотниковой, эта сфера уже долгие годы остаётся востребованной в стране из-за хронического дефицита кадров.

Несмотря на то что многие IT-специалисты уезжают из России, всплеска увольнений из отечественных компаний не наблюдается. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"Пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных", — приводит слова руководителя направления подбора и адаптации сотрудников Олеси Плотниковой "Газета.ru".

Эксперт заметила, что специалисты из сферы IT являются наименее уязвимыми на рынке труда, ведь уже долгие годы сохраняется хронический дефицит таких работников. А это гарантирует им востребованность в России независимо от страны проживания. Однако за прошлую неделю число таких вакансий сократилось на 10%, добавила Плотникова, а количество резюме выросло на 3%.

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"Это свидетельствует об отсутствии сокращений или увольнений по собственному желанию в отрасли, многие IT-компании сейчас активны в удержании сотрудников", — заметила она.

А ранее Лайф рассказывал, что Минцифры подготовило постановление об отсрочке от армии для работников IT-компаний. В ведомстве также предложили создать список специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить временное освобождение, если в течение года получат должность в аккредитованной организации.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

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