"Матч ТВ": Российских арбитров не допустили к работе на чемпионате мира по фигурному катанию
Первенство пройдёт во французском Монпелье с 21 по 27 марта без участия наших спортсменов.
Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил арбитров из России и Белоруссии к работе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Отмечается, что на данный момент известен только состав технических панелей по всем четырём дисциплинам фигурного катания. Среди попавших в списки судей можно найти две русскоязычные фамилии — Ольга Баранова и Евгений Мартынов. При этом, по информации телеканала, Баранова является гражданкой Финляндии, а Мартынов — Украины.
На прошлой неделе стало известно, что к работе на чемпионате мира во Франции не допустили и российских журналистов. Лишившись доступа к электронной микст-зоне и онлайн-пресс-конференциям, они не смогут освещать соревнования даже в удалённом формате.
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Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 23 по 27 марта.
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