"Матч ТВ": Российских арбитров не допустили к работе на чемпионате мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил арбитров из России и Белоруссии к работе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что на данный момент известен только состав технических панелей по всем четырём дисциплинам фигурного катания. Среди попавших в списки судей можно найти две русскоязычные фамилии — Ольга Баранова и Евгений Мартынов. При этом, по информации телеканала, Баранова является гражданкой Финляндии, а Мартынов — Украины.

На прошлой неделе стало известно, что к работе на чемпионате мира во Франции не допустили и российских журналистов. Лишившись доступа к электронной микст-зоне и онлайн-пресс-конференциям, они не смогут освещать соревнования даже в удалённом формате.