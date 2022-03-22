"Без наших спортсменов — совсем не то": Костомаров не планирует следить за чемпионатом мира по фигурному катанию
Первенство пройдёт во французском Монпелье с 23 по 27 марта.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не планирует следить за стартующим на этой неделе чемпионатом мира. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".
"Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира", — заявил Костомаров.
Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 23 по 27 марта.
"Смотреть всё равно буду": Тарасова заявила, что без россиян ЧМ по фигурному катанию сильно потеряет в зрелищности
Вместо мирового первенства наши фигуристы выступят на Кубке Первого канала в Саранске. Коммерческий турнир в Мордовии состоится с 25 по 27 марта.
ТАСС / Ковалёв Пётр