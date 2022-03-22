"Без наших спортсменов — совсем не то": Костомаров не планирует следить за чемпионатом мира по фигурному катанию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не планирует следить за стартующим на этой неделе чемпионатом мира. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира", — заявил Костомаров.

Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 23 по 27 марта.