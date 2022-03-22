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22 марта, 12:19

"Без наших спортсменов — совсем не то": Костомаров не планирует следить за чемпионатом мира по фигурному катанию

Первенство пройдёт во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не планирует следить за стартующим на этой неделе чемпионатом мира. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира", — заявил Костомаров.

Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 23 по 27 марта.

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Вместо мирового первенства наши фигуристы выступят на Кубке Первого канала в Саранске. Коммерческий турнир в Мордовии состоится с 25 по 27 марта.

Обложка ©

ТАСС / Ковалёв Пётр

Роман Фейгин

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