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22 марта, 14:06

Литовские фермеры могут остаться без продуктов

Цена за тонну удобрений вырастет до 1200 евро, хотя раньше она не превышала 250 евро. Поднимается стоимость и за газ на фоне ситуации на Украине, а также подорожают свинина, курица и яйца.

Социал-демократическая фракция Литвы призывает правительство прислушаться к фермерам, которые посылают сигналы тревоги, так как у них могут закончиться продукты. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Если правительство не изменит НДС, люди просто будут вынуждены не есть, потому что продукты питания становятся более недоступными", предупредил старейшина фракции Гинтаутас Палуцкас.

Отмечается, что производство продуктов питания в Литве сегодня сталкивается с серьёзными трудностями. Поэтому представители различных сельскохозяйственных секторов удивлены спокойствием правительства. Так, глава Литовской ассоциации молочных фермеров Йонас Виленис заявил, что в министерстве творится "бардак", там не занимаются решением проблем. Ведомство лишь присылает запреты и штрафы фермерам. "Хотя на сегодняшний день ситуация такова, что нужно срочно спасать первичное производство", — подчеркнул Виленис.

По словам фермеров, посевные работы идут уже на протяжении нескольких недель, но у многих нет удобрений. Завод Achema, который их производит, работает не на полную мощность. К тому же маловероятно, что аграрии станут у этой компании покупать удобрения, ведь стоимость продукции вырастет до 1200 евро за тонну, хотя в прошлом году цена составляла 200–250 евро.

Также поднимается стоимость газа из-за ситуации вокруг Украины, а цена на зерно может достигнуть рекордного высокого уровня. А свинина, курица и яйца подорожают не единожды. В Литве может начаться дефицит мясных продуктов из-за торговых ограничений, что "усилит социальную напряжённость". В Литовской ассоциации теплиц рассказали, что их предприятия работают в убыток.

Отмечается, что банки отказываются кредитовать без госгарантии. При этом фермеры заявляют, что в Литве распределение денег "очень негибкое", тогда как другие страны могут воспользоваться поддержкой Евросоюза, чтобы помочь экономике.

В результате представители различных сельскохозяйственных секторов решили, что фермерам необходим "быстрый оборотный капитал". Если же ситуация с продовольственной безопасностью резко изменится, то следует пересмотреть приоритеты, отметил депутат Европарламента Юозас Олекас. Он считает, что при этом "зелёный курс" должен сохраниться. А по словам главы Литовской ассоциации птицеводов Витаутаса Тевялиса, есть большая вероятность, что в стране не будет местной птицы. Он подчеркнул, что этот сектор разваливается.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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