НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 13:57
14997

Малайзия и Вьетнам официально отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада

Глава малайзийского кабмина Исмаил Сабри Якоб подчеркнул, что их позиция заключается в невмешательстве. Он добавил, что стороны признают лишь рестрикции, которые может наложить только Совбез ООН.

Малайзия и Вьетнам отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада и договорились сохранять нейтралитет в отношении ситуации на Украине. Об этом сообщил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб после визита во Вьетнам.

"Что касается санкций в отношении России, то мы не поддерживаем их. Мы признаём лишь рестрикции, которые могут быть наложены только Советом Безопасности ООН", — приводит агентство Bernama слова премьера.

Венгрия повторно отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Венгрия повторно отказалась поддерживать энергетические санкции против России

При этом Исмаил Сабри отметил, что Малайзия и Вьетнам не поддерживают "агрессию против суверенного государства", но их позиция заключается в невмешательстве. Он также выразил надежду, что украинский кризис будет разрешён дипломатическим путём.

Ранее Лайф писал, что в кабмине Германии заявили о неготовности страны к резкому отказу от российской нефти. Позиция ФРГ на этот счёт остаётся прежней. Представитель правительства страны также отметил, что реакция ЕС на действия России будет обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.


Обложка ©

shutterstock

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1