Малайзия и Вьетнам официально отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада

Малайзия и Вьетнам отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада и договорились сохранять нейтралитет в отношении ситуации на Украине. Об этом сообщил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб после визита во Вьетнам.

"Что касается санкций в отношении России, то мы не поддерживаем их. Мы признаём лишь рестрикции, которые могут быть наложены только Советом Безопасности ООН", — приводит агентство Bernama слова премьера.

При этом Исмаил Сабри отметил, что Малайзия и Вьетнам не поддерживают "агрессию против суверенного государства", но их позиция заключается в невмешательстве. Он также выразил надежду, что украинский кризис будет разрешён дипломатическим путём.