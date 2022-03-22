Малайзия и Вьетнам официально отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада
Глава малайзийского кабмина Исмаил Сабри Якоб подчеркнул, что их позиция заключается в невмешательстве. Он добавил, что стороны признают лишь рестрикции, которые может наложить только Совбез ООН.
Малайзия и Вьетнам отказались присоединяться к антироссийским санкциям Запада и договорились сохранять нейтралитет в отношении ситуации на Украине. Об этом сообщил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб после визита во Вьетнам.
"Что касается санкций в отношении России, то мы не поддерживаем их. Мы признаём лишь рестрикции, которые могут быть наложены только Советом Безопасности ООН", — приводит агентство Bernama слова премьера.
При этом Исмаил Сабри отметил, что Малайзия и Вьетнам не поддерживают "агрессию против суверенного государства", но их позиция заключается в невмешательстве. Он также выразил надежду, что украинский кризис будет разрешён дипломатическим путём.
Ранее Лайф писал, что в кабмине Германии заявили о неготовности страны к резкому отказу от российской нефти. Позиция ФРГ на этот счёт остаётся прежней. Представитель правительства страны также отметил, что реакция ЕС на действия России будет обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.
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