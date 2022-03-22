Junge Welt: Глава МИД Германии Бербок толкает страну на войну с Россией

Глава немецкого МИД Анналена Бербок толкает Германию на следующую войну с Россией. Об этом говорится в публикации немецкого издания Junge Welt.

"Министр иностранных дел годами ведёт себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. <...> Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем", — сказано в материале Арнольда Шёльцеля.

По мнению автора, действия Бербок складываются в пугающую перспективу. Шёльцель напомнил, что впервые после 1945 года немцы с оружием в руках стреляли по русским солдатам. Он подчеркнул, что сейчас власти Германии игнорируют участие своих наёмников на Украине. При этом на фоне присутствия немцев в конфликте слова министра о лидерстве страны в Европе звучат странно.