С калининградских пляжей исчезли раненые тюленята, которых хотели везти на лечение
В одном из случаев неизвестные оставили записку с пугающей надписью "котик в добрых руках". За любые действия в отношении этих охраняемых Красной книгой животных предусмотрена ответственность.
Пропавший детёныш балтийского тюленя. Обложка © VK / Институт Балтийского моря
С двух пляжей в Калининградской области пропали раненые детёныши балтийского тюленя, которые уже были подготовлены к отправке на реабилитацию в Калининградский зоопарк. Об этом сообщила пресс-служба Института Балтийского моря.
Первого раненого детёныша нашли у посёлка Заостровье 20 марта. Люди оградили животное и дежурили неподалёку, наблюдая за его состоянием. В это время зоопарк приступил к получению разрешений госорганов на приём тюленя, а институт нашёл добровольцев для транспортировки животного. Однако к приезду волонтёров тюленёнок исчез, а на его месте осталась записка "котик в добрых руках".
Вторая история произошла на следующий день в районе Сокольников. Малыш уже перелинял и не имел видимых повреждений, однако анализ фотографий местных жителей выявил подкожную гематому и недостаточный вес. Животное огородили и собирались вывезти на лечение, однако он вновь пропал. На земле остались резко обрывающиеся следы волочения тюленя, а также свежие отпечатки колёс квадроцикла.
Отмечается, что лишь специалисты могут оказать этим животным, охраняемым красными книгами всех уровней, квалифицированную помощь, а попытки их спасти любителями с большой вероятностью приведут к смерти детёнышей. В институте напомнили, что за любые действия в отношении балтийского тюленя без специального разрешения предусмотрена административная ответственность.
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