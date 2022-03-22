Политолог Гусев оценил призыв Зеленского провести референдум по итогам переговоров с РФ

Эксперт отметил, что лидер Незалежной не готов к капитуляции, а также назвал его "ничтожным" руководителем, так как действия бывшего комика несостоятельны и некомпетентны.

Призыв президента Незалежной Владимира Зеленского к всеукраинскому референдуму по компромиссам между Россией и Украиной ничего не значит. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Президент Украины объявил о военном положении в стране, и в это время <...> никакие референдумы, выборы не проводятся. Это закон Украины, об этом говорят и законы других государств. Я считаю, что за этим призывом ничего не стоит", — сказал эксперт.

Гусев пояснил, что Зеленский сегодня не управляет Украиной как президент, и отметил, что в стране нарушена система управления, поэтому глава государства "фактически не является легитимным".

"Никто с ним встречаться не собирается, я полагаю. Это не имеет никакого смысла. Потому что первый вопрос, который зададут и задают ему или его представителям представители России, — речь идёт о капитуляции. То есть необходимо сложить оружие, потом уже можно рассматривать какие-то другие вопросы", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Зеленский на такие действия пойти не готов. Гусев назвал его "ничтожным" руководителем, так как все шаги бывшего комика нужно рассматривать "через призму несостоятельности, некомпетентности, нелегитимности".