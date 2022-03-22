Политолог Гусев оценил призыв Зеленского провести референдум по итогам переговоров с РФ
Эксперт отметил, что лидер Незалежной не готов к капитуляции, а также назвал его "ничтожным" руководителем, так как действия бывшего комика несостоятельны и некомпетентны.
Призыв президента Незалежной Владимира Зеленского к всеукраинскому референдуму по компромиссам между Россией и Украиной ничего не значит. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Президент Украины объявил о военном положении в стране, и в это время <...> никакие референдумы, выборы не проводятся. Это закон Украины, об этом говорят и законы других государств. Я считаю, что за этим призывом ничего не стоит", — сказал эксперт.
Гусев пояснил, что Зеленский сегодня не управляет Украиной как президент, и отметил, что в стране нарушена система управления, поэтому глава государства "фактически не является легитимным".
"Никто с ним встречаться не собирается, я полагаю. Это не имеет никакого смысла. Потому что первый вопрос, который зададут и задают ему или его представителям представители России, — речь идёт о капитуляции. То есть необходимо сложить оружие, потом уже можно рассматривать какие-то другие вопросы", — подчеркнул политолог.
Он отметил, что Зеленский на такие действия пойти не готов. Гусев назвал его "ничтожным" руководителем, так как все шаги бывшего комика нужно рассматривать "через призму несостоятельности, некомпетентности, нелегитимности".
Ранее Лайф писал, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по итогам переговоров с Россией. По словам Пескова, речь идёт об обсуждении "внутригосударственных процедур". При этом он посетовал, что переговорный процесс с Украиной идёт "гораздо медленнее, чем хотелось бы".
Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency