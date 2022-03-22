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22 марта, 13:22

Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка

Запуск состоялся с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома боевым расчётом Космических войск Воздушно космических сил РФ.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", — сказали в ведомстве.

Запуск состоялся 22 марта в 15:48 (мск) с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчётом Космических войск Воздушно космических сил РФ.

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Григорий Воронцов

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