Ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка
Запуск состоялся с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома боевым расчётом Космических войск Воздушно космических сил РФ.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", — сказали в ведомстве.
Запуск состоялся 22 марта в 15:48 (мск) с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчётом Космических войск Воздушно космических сил РФ.
Ранее Лайф написал, что c Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "С.П. Королёв". На его борту находятся три российских космонавта — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
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