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22 марта, 13:15

Король Норвегии Харальд V заразился ковидом

Уточняется, что у 85-летнего монарха лёгкие симптомы болезни, ближайшие дни он будет на больничном. Его обязанности временно будет исполнять принц Хокон.

<p>Харальд V. Фото © Getty Images / Rune Hellestad</p>

Харальд V. Фото © Getty Images / Rune Hellestad

Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу королевского двора.

"Его королевское величество король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются лёгкие симптомы, он проведёт предстоящие дни на больничном", — говорится в сообщении.

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Пока не известно, какой штамм коронавируса у Харальда V. В связи с его болезнью принц Хокон временно исполнит обязанности короля. Напомним, 21 февраля норвежский монарх отметил 85-летие.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама заразился ковидом. Уточнялось, что у него наблюдаются слабые симптомы болезни. При этом у жены политика тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Наталья Исакова

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