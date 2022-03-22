Король Норвегии Харальд V заразился ковидом

Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу королевского двора.

"Его королевское величество король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются лёгкие симптомы, он проведёт предстоящие дни на больничном", — говорится в сообщении.

Пока не известно, какой штамм коронавируса у Харальда V. В связи с его болезнью принц Хокон временно исполнит обязанности короля. Напомним, 21 февраля норвежский монарх отметил 85-летие.