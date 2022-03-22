Король Норвегии Харальд V заразился ковидом
Уточняется, что у 85-летнего монарха лёгкие симптомы болезни, ближайшие дни он будет на больничном. Его обязанности временно будет исполнять принц Хокон.
Харальд V. Фото © Getty Images / Rune Hellestad
Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу королевского двора.
"Его королевское величество король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются лёгкие симптомы, он проведёт предстоящие дни на больничном", — говорится в сообщении.
Пока не известно, какой штамм коронавируса у Харальда V. В связи с его болезнью принц Хокон временно исполнит обязанности короля. Напомним, 21 февраля норвежский монарх отметил 85-летие.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама заразился ковидом. Уточнялось, что у него наблюдаются слабые симптомы болезни. При этом у жены политика тест на коронавирус дал отрицательный результат.