В Грузии с 28 марта отменяется масочный режим на улице
Кроме того, в стране будут сняты ограничения по количеству посетителей в заведениях общепита, а также на спортивных и развлекательных мероприятиях.
Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице. Об этом заявил глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе.
"Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — сказал Гибрадзе.
Он добавил, что с 28 марта сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места с удалёнки, а прибывшим гражданам Грузии не нужно будет соблюдать самоизоляцию без ПЦР-теста. Кроме того, в стране будут сняты ограничения по количеству посетителей в заведениях общепита, а также на спортивных и развлекательных мероприятиях.
Ранее Лайф писал, что в России за минувшие сутки госпитализировали 7854 человека с коронавирусом. За тот же период полностью излечились от болезни 74 920 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 16 346 800.
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