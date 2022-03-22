В Грузии с 28 марта отменяется масочный режим на улице

Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице. Об этом заявил глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе.

"Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что с 28 марта сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места с удалёнки, а прибывшим гражданам Грузии не нужно будет соблюдать самоизоляцию без ПЦР-теста. Кроме того, в стране будут сняты ограничения по количеству посетителей в заведениях общепита, а также на спортивных и развлекательных мероприятиях.