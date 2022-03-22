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22 марта, 12:32

В Грузии с 28 марта отменяется масочный режим на улице

Кроме того, в стране будут сняты ограничения по количеству посетителей в заведениях общепита, а также на спортивных и развлекательных мероприятиях.

Координационный совет по борьбе с коронавирусом в Грузии принял решение отменить с 28 марта масочный режим на улице. Об этом заявил глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе.

"Упраздняется обязательное ношение медицинских масок в открытых пространствах и будет иметь лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе ограничение сохраняется", — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что с 28 марта сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места с удалёнки, а прибывшим гражданам Грузии не нужно будет соблюдать самоизоляцию без ПЦР-теста. Кроме того, в стране будут сняты ограничения по количеству посетителей в заведениях общепита, а также на спортивных и развлекательных мероприятиях.

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Ранее Лайф писал, что в России за минувшие сутки госпитализировали 7854 человека с коронавирусом. За тот же период полностью излечились от болезни 74 920 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 16 346 800.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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