Глава РПЛ заявил, что некоторые клубы лиги могут не доиграть текущий сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц после общего собрания клубов заявил, что часть из них может не доиграть текущий сезон чемпионата России.

"Ряд клубов из середины турнирной таблицы находится в сложном положении. Они знают точно, какие легионеры не вернутся после паузы на матчи сборных. Обстоятельства могут привести к тому, что ряд клубов не доиграет", — заявил Хачатурянц журналистам.