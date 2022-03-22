Глава РПЛ заявил, что некоторые клубы лиги могут не доиграть текущий сезон
Ранее команды проголосовали за расширение числа участников турнира до 18 начиная со следующего сезона.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц после общего собрания клубов заявил, что часть из них может не доиграть текущий сезон чемпионата России.
"Ряд клубов из середины турнирной таблицы находится в сложном положении. Они знают точно, какие легионеры не вернутся после паузы на матчи сборных. Обстоятельства могут привести к тому, что ряд клубов не доиграет", — заявил Хачатурянц журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за расширение числа участников турнира до 18 команд начиная со следующего сезона. Соответствующее решение может быть принято завтра на собрании РФС.
ТАСС / Сергей Карпухин